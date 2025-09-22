Франція офіційно визнала державу Палестина

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що його країна офіційно визнає державу Палестину.

Таку заяву він зробив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

«Ми тут, бо настав час звільнити 48 заручників, утримуваних ХАМАСом, зупинити війну, масові вбивства та переміщення цивільного населення. Настав час, бо скрізь панує надзвичайна ситуація. Настав час миру, бо залишилися лічені миті, щоб його втримати. Ніщо, ніщо вже не виправдовує продовження війни в Газі. Усе наказує покласти їй край», — додав він.

У майже 90 муніципалітетах Франції на честь цього підняли палестинські прапори.

Відповідаючи на запитання про визнання Палестини, міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив в ефірі TF1, що «встановлення дипломатичних відносин буде поступовим і залежатиме від низки факторів на місцях, зокрема від звільнення заручників». Він також додав, що місце, де може розташуватися майбутнє посольство Франції, ще не обрали.

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не втілили у реальність. У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Україна також визнала незалежність Палестини.

У липні цього року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

Франція і ще 14 країн 30 липня підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина». Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними й такими, що грають на руку терористам.

Генасамблея ООН 12 вересня схвалила Нью-Йоркську декларацію про мирне врегулювання палестинського питання і підтримала рішення про створення двох держав — Ізраїлю та Палестини. Декларацію підтримали 142 країни, зокрема Україна. Ізраїль проголосував проти, як і США та ще 8 країн.

Велика Британія, Канада й Австралія 21 вересня визнали Палестинську державу, а 22 вересня це зробила Португалія.