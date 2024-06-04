Парламент Швейцарії не підтримав визнання Палестини

Парламент Швейцарії відхилив пропозицію про визнання Палестини як незалежної держави.

Про це пише Swissinfo.

Пропозицію вніс депутат від Соціал-демократичної партії Швейцарії Фабіан Моліна. Він закликав визнати Палестину за умови звільнення ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Однак цю пропозицію підтримав лише 61 депутат від Соціал-демократичної партії та Зелених. Ще 131 були проти, а двоє утримались.

Раніше міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія продовжує підтримувати рішення про «дві держави», в якому Ізраїль і Палестина могли б існувати пліч-о-пліч в межах визнаних кордонів. Однак парламент не вважає, що час для визнання Палестини вже настав.

Статус Палестини

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

1988 року Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. Загалом серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду Безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У травні цього року Палестину визнали незалежною державою Норвегія, Іспанія та Ірландія. Наприкінці місяця аналогічне рішення ухвалив і уряд Словенії, але його ще має затвердити парламент.