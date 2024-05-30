Уряд Словенії схвалив визнання Палестини

Уряд Словенії офіційно підтримав визнання Палестинської держави. Рішення набуде чинності після схвалення парламентом.

Про це оголосив премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб, передає інформагентство STA.

За його словами, визнання Палестинської держави ґрунтуватиметься на кордонах 1967 року або на кордонах, які будуть узгоджені між сторонами в майбутній мирній угоді.

Він також запевнив, що рішення не спрямоване проти когось, зокрема Ізраїлю, а є закликом до миру, і висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Словенії.

З нагоди ухваленого рішення словенський уряд символічно підняв на будівлі прапор Палестини.

Контекст

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

1988 року Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. Серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежність Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду Безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.