Іспанія визнала незалежність Палестини

До цього премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що Мадрид визнає Палестину в кордонах 1967 року, перед Шестиденною війною. За підсумками війни Ізраїль узяв під контроль території, які переважали його довоєнну площу приблизно у 3,5 раза. Сирія втратила Голанські висоти, Єгипет — Синайський півострів і сектор Гази, а Йорданія — Західний берег річки Йордан.

«Ми ухвалили рішення визнати державу Палестина. Це день, який залишився вкарбованим в історії Іспанії, коли наша країна каже, що перед обличчям страждань байдужість неможлива і що мир можливий», — сказав він.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна визнала незалежність держави Палестина.

Водночас Санчес додав, що Іспанія не має права «визначати кордони інших країн». Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес уже говорив, що немає необхідності визнавати державу з певними кордонами, і зазначив, що уряд вважає, що це питання є одним із тих, які мають бути вирішені на мирній конференції, яка відбудеться після конфлікту (війни Ізраїлю і ХАМАС).

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац опублікував твіт, у якому звинуватив Педро Санчеса у «співучасті в підбурюванні геноциду євреїв».

22 травня Норвегія визнала незалежність Палестини. Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре обґрунтовує рішення тим, що становлення Палестинської держави необхідне для миру на Близькому Сході.

Контекст

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

1988 року Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема Україна. Загалом серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежність Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду Безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.