Норвегія визнала незалежність Палестини. Аналогічні рішення можуть оголосити Ірландія та Іспанія

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що його країна офіційно визнала незалежність Палестини. Рішення набуде чинності 28 травня.

Премʼєр обґрунтовує рішення тим, що становлення Палестинської держави необхідне для встановлення миру на Близькому Сході.

«Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову Палестинської держави та зможемо притягнути її до відповідальності», — цитує NRK слова Стьоре.

Також очікується, що премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні представить пропозицію про визнання державності Палестини в парламенті.

Крім того, уряд Ірландії планує офіційно оголосили про визнання Палестинської держави спільно з іншими двома країнами.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для «термінових консультацій» через рішення двох країн визнати Палестинську державу.