Британія, Канада й Австралія визнали Палестинську державу

Велика Британія, Канада та Австралія 21 вересня оголосили про визнання незалежності Палестини.

Відповідні заяви опублікували керівники урядів цих країн.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Зокрема, премʼєр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе на своїй сторінці в X опублікував офіційний документ. Він набув чинності у неділю, 21 вересня.

Премʼєр Британії Кір Стармер у X оприлюднив промову, де заявив, що його країна підтримує рішення про створення двох держав, додавши, що як Ізраїль, так і Палестина «заслуговують на мир». Він також згадав ізраїльських заручників, яких ХАМАС відмовляється повернути, і закликав негайно це зробити.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина», — йдеться в підписі до відео.

Він додав, що таке рішення «не є нагородою для ХАМАС», оскільки, навпаки, означатиме, що угруповання більше не правитиме в Палестині.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні також оприлюднив заяву, у якій йдеться, що його країна визнає Палестину і пропонує своє партнерство в побудові мирного майбутнього «як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль».

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. Трохи пізніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна теж визнає Палестину у вересні. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

Франція і ще 14 країн 30 липня підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина». Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними й такими, що грають на руку терористам.

Автор: Юлія Завадська