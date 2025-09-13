Генасамблея ООН підтримала створення Палестини. Ізраїль і США голосували проти

Генасамблея ООН 12 вересня схвалила Нью-Йоркську декларацію про мирне врегулювання палестинського питання і підтримала рішення про створення двох держав — Ізраїлю та Палестини. Декларацію підтримали 142 країни.

Про це йдеться на сайті ООН.

Нью-Йоркська декларація є результатом міжнародної конференції в липні у штаб-квартирі ООН, яку спільно організували Франція і Саудівська Аравія.

Ізраїль проголосував проти, як і США, Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа – Нова Гвінея, Парагвай, Тонга. Ще 12 країн утрималися.

Посол Ізраїлю Денні Данон, виступаючи перед голосуванням, заявив, що «ця одностороння Декларація не запамʼятається як крок до миру, а лише як ще один порожній жест, що послаблює довіру до цієї Асамблеї».

Він сказав, що «Хамас є найбільшим переможцем будь-якої підтримки тут сьогодні» й оголосить це «плодом 7 жовтня».

А посол Франції Жером Боннафон перед голосуванням сказав, що Нью-Йоркська декларація «викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про створення двох держав».

У дорожній карті йдеться про те, що в Газі мають припинити вогонь, звільнити всіх заручників і створити Палестинську державу.

У плані також закликають до того, щоб ХАМАС склав зброю і відійшов від влади в Газі, щоб Ізраїль і арабські країни налагодили відносини та щоб усі сторони дали спільні гарантії безпеки.

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. Трохи пізніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна теж визнає Палестину у вересні. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

Франція і ще 14 країн 30 липня підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина». Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними та такими, що грають на руку терористам.