В Угорщині заперечують, що їхні безпілотники залетіли на територію України

Міноборони Угорщини заперечило інформацію президента Володимира Зеленського, що угорські безпілотники залетіли на територію України.

Про це відомство повідомило в коментарі Telex.

«Нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли в пресі, Збройні сили Угорщини не виконували й не отримували на це наказу. Від української сторони ми також не отримували жодної інформації щодо такого випадку, хоча перебуваємо з ними в постійному контакті», — заявило угорське Міноборони.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, коментуючи заяву про угорські дрони, заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорської одержимості» і «бачить те, чого насправді нема».

Сіярто відповів український колега Андрій Сибіга, заявивши, що «ми починаємо бачити багато речей, включаючи лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, відкриту і приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакея».