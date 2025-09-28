Під час російської атаки у Києві постраждала будівля посольства Польщі

Російський ракетний снаряд пошкодив дах будівлі посольства Польщі в Україні під час масованого обстрілу столиці 28 вересня.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський у коментарі RMF FM.

За його словами, «елемент ракети або малокаліберна ракета» впав на дах консульського відділу посольства, пробив стелю та опинився у кухонній зоні.

Дипломат каже, що у результаті влучання ніхто не постраждав. Інцидент також не вплине на роботу посольства, консульство працюватиме у звичайному режимі з понеділка.