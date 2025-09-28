Росіяни атакували Україну 48 ракетами й майже 600 БпЛА

У ніч на 28 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та морського базування — загалом 643 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила більшість з них, проте були влучання як ракет, так і дронів.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу росіяни атакували Україну такою зброєю:
- 593 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Їх запускали з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
- 2 реактивними БпЛА типу «Бандероль» із Курської області;
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області;
- 38 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області;
- 8 крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряна оборона знешкодила 611 повітряних цілей:
- 566 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів;
- 2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»;
- 35 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет «Калібр».
Проте 5 ракет і 31 ударний БпЛА влучили в 16 місцях, ще у 25 — впали уламки.
- У Києві через атаку загинули щонайменше чотири людини. У Київській області та Запоріжжі постраждали по 27 людей.