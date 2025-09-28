Ракетний удар по Запоріжжю. Кількість постраждалих перевищила 40

Унаслідок російської атаки вранці 28 вересня по Запоріжжю постраждали 42 мешканці.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо, що серед поранених — троє дітей віком 11, 12 та 9 років. Їх госпіталізували.
Російська ракета влучила поруч із житловою 9-поверхівкою, там зайнялася пожежа.
Росіяни також намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Вибухова хвиля пошкодила один із закладів освіти.
Загалом нічна атака пошкодила 9 будинків приватного сектора, 14 багатоповерхівок та виробничі приміщення підприємства у Дніпровському та Шевченківському районах міста.
- Загалом уночі та зранку 28 вересня російська армія атакувала Україну 643 повітряними цілями — це дрони та ракети різних видів. У Києві через атаку загинули щонайменше чотири людини, серед них — 12-річна дівчинка. Також десятки постраждалих є на Київщині.