Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: суд виніс вирок обвинувачуваному

Шевченківський районний суд Києва визнав підозрюваного ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова винним у вбивстві 15-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері. Його засудили до довічного увʼязнення.

Про це передає кореспондентка «Суспільного» із зали суду.

Убивство підлітка на станції київського фунікулера сталося 7 квітня 2024 року. Співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, як стверджувало слідство, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів, серед них був і 16-річний Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці.

17 вересня в останньому слові Косов визнав провину і покаявся. Однак він стверджував, що не мав наміру вбивати хлопця. Сторона захисту наполягала на вбивстві з необережності.

Обвинувачення заявляло про навмисне вбивство. Генпрокурор Руслан Кравченко, який взяв справу під свій контроль, 15 вересня писав, що свідки підтвердили — дії Косова були умисними.