Генпрокурор: Свідки підтвердили, що підозрюваний у вбивстві Максима Матерухіна на фунікулері діяв умисно

Свідки підтвердили, що дії Артема Косова, підозрюваного у вбивстві Максима Матерухіна на фунікулері, були умисними.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко після судового засідання 15 вересня.

На початку засідання повторно опитали двох свідків, бо в в матеріалах судового провадження був відсутній звук. Повторний допит провели, щоб не виникло підстав скасувати вирок.

Окрім слів свідків, умисність дій обвинуваченого Артема Косова підтверджують і висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи. Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима виникли через цілеспрямовані дії обвинуваченого. Генпрокурор каже, що версія Косова про випадкове падіння — виключена.

Зараз у справі перейшли до заключного етапу — стадії дебатів. Сторона обвинувачення виступила з промовою, проаналізувала всі докази і заявила: це було умисне вбивство з хуліганських мотивів.

Руслан Кравченко наголошує, що прокурори просять визнати Косова винним у злочині за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України і як покарання призначити довічне позбавлення волі.

Наступне засідання відбудеться 17 вересня: після дебатів суд має піти до нарадчої кімнати, щоб ухвалити рішення.