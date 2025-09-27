Очільник МЗС України показав маршрут угорського дрона над Закарпаттям

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 вересня опублікував в X мапу вторгнення угорського дрона в повітряний простір України.

Andrii Sybiha / X

«Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази. І ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей обʼєкт робив у нашому повітряному просторі», — написав міністр в X.

На мапі видно, що після перетину кордону дрон залетів на понад 40 км вглиб території України.