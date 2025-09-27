Російські дрони над Польщею, угорський — над Україною та ізраїльський Patriot: Зеленський провів пресконференцію

Президент додав, що Україна готова ділитися досвідом збиття дронів. Україна відправить до кількох країн консультативну групу щодо боротьби з дронами.

«Ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. І тому ми вважаємо, що летіло девʼяносто два. Ми все збили. Девʼятнадцять, вважаємо, долетіло, чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми у війні, вони не у війні», — сказав Зеленський.

У ніч проти 10 вересня в бік Польщі летіло 92 російських дрони. Україна збивала їх над своєю територією.

Ізраїльський комплекс Patriot

Президент сказав, що вже місяць в Україні працює система Patriot, яку передав Ізраїль.

«Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримаємо восени», — сказав Зеленський.

Востаннє про ізраїльські Patriot для України згадували на початку літа. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтервʼю Марічці Довбенко, яке вийшло 8 червня, заявив, що Україна отримала від Ізраїлю зенітні ракетні комплекси Patriot. Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи. МЗС Ізраїлю це спростувало. Там заявили, що Ізраїль не передавав Україні системи Patriot.

У червні 2024 року Financial Times писала, що США, Ізраїль та Україна вели переговори про передачу Києву до восьми систем Patriot. У The New York Times писали, що одну систему Patriot, яка раніше розміщувалася в Ізраїлі, перемістять в Україну до літа.

Пізніше президент Зеленський сказав, що Україна та Ізраїль мали домовленість про системи ППО ще до нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році. Проте Київ їх не отримав.

Угорський дрон над Україною

Президент сказав, що один угорський дрон фіксували над територією України.

«Один дрон зафіксований, там є відповідне переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. Я попросив нашу розвідку, Збройні сили [...] Там все є, зафіксоване переміщення в електронному вигляді, є фото, є там різні речі», — сказав Зеленський.

Напередодні Зеленський розповів, що українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників на українсько-угорському кордоні. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Міністерство оборони Угорщини заперечило, що їхні БпЛА залітали в повітряний простір України.

Виробництво дронів-перехоплювачів

«Щодо повного фінансування, наприклад, перехоплювачів. Ми вже розгорнули сильну систему виробництва, вже є багато українських компаній у нас, які розуміють, як це робити, — фінансування недостатньо. Тобто на сьогодні немає достатніх сил, щоби зробити відповідні кроки», — сказав Зеленський.

Переговори щодо закупівлі зброї в США

Україна веде зі Сполученими Штатами дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів: Mega Deal і Drone Deal. Про обидві угоди президенти розмовляли під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН.

«Окрім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо Mega Deal, ми також обговорили Drone Deal. Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України», — повідомив президент.