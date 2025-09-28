Данія на кілька днів закриває повітряний простір для цивільних дронів

Заборона на політ цивільних дронів у Данії діятиме цілодобово з 29 вересня по 3 жовтня. У цей час у країні проходитиме саміт, у якому візьмуть участь лідери Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства транспорту Данії.

Обмеження ввели з міркувань безпеки, зважаючи на останні інциденти з дронами у повітряному просторі Данії.

Заборона не поширюється на польоти військових та державних БпЛА, включаючи дрони поліції та екстрених служб.

«Таким чином ми усунемо ризик того, що ворожі дрони можуть сплутати з легальними та навпаки», — пояснив міністр транспорту Данії Томас Даніельсен.

За порушення заборони загрожує штраф або увʼязнення до двох років. Це передбачено в данському «Законі про авіацію».