Під час інцидентів з дронами біля Данії помітили російський десантний корабель

Під час нальоту невідомих дронів, через які припиняли роботу аеропорти в Данії, поряд із територіальними водами країни помітили російський військовий корабель «Олександр Шабалін».

Про це повідомляє данське видання Ekstra Bladet.

За допомогою зйомки з гелікоптера журналісти зафіксували російське судно за 12 км від узбережжя данського острова Лангеланн.

Через вимкнуту систему відстежування корабель не відображався в системах моніторингу судноплавства.

За даними медіа, «Олександр Шабалін» базується в Калінінградській області РФ, а поряд з Данією він перебував останні кілька днів. Саме тоді в Данії двічі закривали аеропорти — у Копенгагені й Ольборзі — через помічені безпілотники в повітряному просторі.

Видання пише, що відстань від острова до порушених інцидентами дронами обʼєктів становить від 70 до 270 км. Журналісти припускають, що російський корабель може бути базою для безпілотників.

У данській поліції повідомили, що врахували перебування судна «Олександр Шабалін» поблизу територіальних вод Данії під час розслідування інцидентів із дронами.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.