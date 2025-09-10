У Польщі вперше збили дрони, які порушили її повітряний простір. Що відомо (доповнено)

Під час російської атаки на Україну в ніч проти 10 вересня кілька дронів залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. У країні закрили аеропорти, а влада назвала інцидент «актом агресії».

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зазначив, що перебуває у постійному контакті з президентом та міністром оборони, а також отримав прямий рапорт від оперативного командувача.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що над територією країни триває операція з нейтралізації об’єктів, які порушили кордон Польщі. До пошуків уламків збитих дронів залучили Територіальну оборону.

Прем’єр Польщі також заявив, що поінформував генсека НАТО Марка Рютте про ситуацію і перебуває з ним у постійному контакті.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі цей випадок назвали «актом агресії». Там зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу. Частину БпЛА вдалося збити.

ОК ЗС Польщі через інцидент закликало громадян залишатися вдома. Там назвали найбільш вразливими три воєводства — Підляське, Мазовецьке та Люблінське.

На тлі російської атаки два аеропорти у Варшаві й по одному в Жешуві та Любліні тимчасово закрили через «незаплановану військову діяльність, пов’язану із забезпеченням національної безпеки».

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про постійний контакт з військовим керівництвом у звʼязку з порушенням повітряного простору країни дронами.

«Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є пріоритетом і вимагає тісної співпраці», — заявив він.

Доповнено. Близько 09:00 оперативне командування Польщі оголосило про завершення операції, повʼязаної з порушеннями повітряного простору країни. Там зазначили, що знищувати російські дрони допомагала авіація НАТО та Нідерландів.

При цьому пошук та визначення можливих місць падіння обʼєктів, що залітали до Польщі, триває.