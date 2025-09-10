Росіяни масовано атакували Україну дронами й ракетами. Які наслідки

У ніч проти 10 вересня російські війська спрямували для атаки на Україну ударні безпілотники й ракети. Влучання фіксують у низці регіонів, є жертва і поранені серед цивільних.

Так, під ударом ракет і «шахедів» опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури на Вінниччині. Там сталася пожежа. Постраждала людина — її госпіталізували.

Також в області пошкоджені приблизно 30 житлових будинків.



Росіяни ракетою вдарили по швейному цеху в місті Волочиськ Хмельницької області. Відомо про трьох постраждалих.

Жертва внаслідок нічної атаки є у Житомирі. Як повідомили у ДСНС, там також зазнали поранень щонайменше четверо людей. Пошкоджені кілька цивільних підприємств і приватні будинки.

Також одна людина травмувалася у Бердичеві. У місті виникла пожежа у будівлях промзони.

Житомирська ОВА

Наслідки ворожої атаки також фіксують на Одещині — там під ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля в Ізмаїльському районі.

На Черкащині в Золотоніському районі пошкоджені будинки і хлів, де загинули дві корови, а у Звенигородському районі зачепило лінію електропередачі. Люди не постраждали.

Без жертв цієї ночі минулося також у Львові, Луцьку, на Буковині та Київщині.