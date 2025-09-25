Данія закривала аеропорт через дрони — вдруге за тиждень

У ніч проти 25 вересня Данія закривала аеропорт «Ольборг» на півночі країни через дрони в повітряному просторі. Цей аеропорт використовують для комерційних і військових рейсів.
Про це повідомила поліція Північної Ютлантії.
Поліція отримала повідомлення про кілька неідентифікованих безпілотників у повітряному просторі над аеропортом «Ольборг» о 21:44 24 вересня за місцевим часом. На місце прибула велика кількість правоохоронців.
Останній підтверджений політ дрона зафіксували о 00:54 25 вересня. Головний інспектор поліції розповів, що їм не вдалося збити дрони. Правоохоронці розслідують інцидент, але ще не затримали операторів безпілотників.
Данські Збройні сили заявили, що допомагають місцевій та національній поліції в розслідуванні, але відмовилися від коментарів.
Поліція каже, що дрони також помітили поблизу аеропортів у данських містах Есбʼєрг, Сондерборг і Скридструп. На авіабазі у Скридструпі базуються данські винищувачі F-16 і F-35.
- Головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали 23 вересня на чотири години через дрони. Тоді поліцейські теж не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його з серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.
- Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.
- Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.
- Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.
- Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.