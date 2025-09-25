Данія закривала аеропорт через дрони — вдруге за тиждень

У ніч проти 25 вересня Данія закривала аеропорт «Ольборг» на півночі країни через дрони в повітряному просторі. Цей аеропорт використовують для комерційних і військових рейсів.

Про це повідомила поліція Північної Ютлантії.

Поліція отримала повідомлення про кілька неідентифікованих безпілотників у повітряному просторі над аеропортом «Ольборг» о 21:44 24 вересня за місцевим часом. На місце прибула велика кількість правоохоронців.

Останній підтверджений політ дрона зафіксували о 00:54 25 вересня. Головний інспектор поліції розповів, що їм не вдалося збити дрони. Правоохоронці розслідують інцидент, але ще не затримали операторів безпілотників.

Данські Збройні сили заявили, що допомагають місцевій та національній поліції в розслідуванні, але відмовилися від коментарів.

Поліція каже, що дрони також помітили поблизу аеропортів у данських містах Есбʼєрг, Сондерборг і Скридструп. На авіабазі у Скридструпі базуються данські винищувачі F-16 і F-35.