Головні аеропорти столиць Данії та Норвегії ввечері 22 вересня закривалися через дрони. Що відомо зараз

Головні аеропорти столиць Данії та Норвегії ввечері 22 вересня закривалися через повідомлення про дрони в повітряному просторі поблизу. Зараз обидва аеропорти відновили роботу.

Про це пишуть CNN і The Guardian.

Аеропорт столиці Норвегії закрив свій повітряний простір з півночі за місцевим часом — він відкрився за кілька годин. У цей час літаки направляли до найближчого аеропорту поблизу.

Норвезькі медіа повідомили, що дрони пролетіли над фортецею Акерсхус, середньовічним замком, який іноді використовують для урядових заходів.

Поліція Осло заявила, що заарештувала двох іноземних громадян за політ дронів над забороненою зоною.

Повітряний простір над аеропортом Копенгагену закрили близько 20:30 за місцевим часом після того, як у цьому районі помітили два-три «неідентифіковані» дрони. Поліція описала дрони як «великі».

Станом на 23:17 за місцевим часом дрони все ще перебували поблизу аеропорту.

Аеропорт знову відкрився близько 00:20 за місцевим часом. У період, коли він був закритим, заборонили зліт і посадку літаків.

Розслідування триває, щоб зʼясувати, які саме дрони це були. Станом на вчорашній вечір поліція нікого не затримала.

«Дрони зникли, і ми не збили жодного з них», — сказав заступник помічника комісара поліції Копенгагену Якоб Хансен.

CNN пише, що наразі немає жодних ознак того, що інциденти ввечері 22 вересня у Данії та Норвегії повʼязані між собою. Хансен заявив, що влада Данії та Норвегії співпрацюватиме, щоб визначити, чи існує звʼязок між цими двома інцидентами.