Неподалік від бази ВМС Швеції помітили невідомі дрони

Невідомі дрони помітили над шведським архіпелагом Карлскруна в ніч проти 26 вересня.

Про це пише SVT.

Поліцію викликали на місце події, правоохоронці самі змогли бачити підозрілий дрон.

«Це більший варіант [дрона], схожий на той, що був над Данією і Сконе», — сказав Маттіас Лундґрен, керівник досудового розслідування.

Увечері в четвер кілька мешканців Стуркьо і Тюркьо повідомили про підозрілий дрон.

За даними поліцейського оперативного центру, йдеться про два дрони з червоними та зеленими миготливими вогнями, які бачили кілька свідків.

Район, де помітили дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази в Карлскруні. У Військово-морських силах заявили, що не мають відомостей про цей інцидент.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російських винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією.