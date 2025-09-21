Санкції ЄС проти Росії й атаки по російських НПЗ. Головне за тиждень

Цього тижня уряд ухвалив проєкт Держбюджету, українські Сили оборони активно атакували російські енергетичні обʼєкти. Крім того, Єврокомісія затвердила нові санкції проти Росії.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Держбюджет-2026

Кабмін 15 вересня схвалив проєкт Держбюджету-2026 і передає до Ради. Пріоритет держбюджету — безпека, оборона, соціальна стійкість. Серед основних показників:

видатки — 4,8 трильйона гривень (порівняно з 2025 роком на 415 мільярдів гривень більше);

доходи — 2,83 трильйона гривень (порівняно з 2025 роком на 446,8 мільярда гривень більше);

дефіцит — до 18,4% ВВП (на 3,9 п.п. менше, ніж у 2025 році);

зовнішнє фінансування — 2,08 трильйона гривень.

Мінімальну зарплату пропонується збільшити з 8 тисяч гривень до 8 647 гривень.

Допомога за механізмом PURL

Адміністрація президента США Дональда Трампа вперше затвердила пакети військової допомоги Україні за новим механізмом PURL, де поставки американської зброї фінансуватимуть країни НАТО. Їх можуть незабаром відправити.

Йдеться про дві поставки на суму $500 мільйонів.

Атаки по російській енергетиці

У ніч проти 16 вересня під атакою був Саратовський нафтопереробний завод. Вночі 18 вересня українські дрони били по Волгоградському НПЗ та «Газпром Нафтохім Салават» — одному з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Уночі 20 вересня Сили оборони повторно атакували Саратовський НПЗ. Під атакою також були Новокуйбишевський НПЗ та лінійно-виробничо-диспетчерська станція «Самара».

Тієї ж ночі дрони вдарили по кількох нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу «Куйбишев — Тихорецьк».

ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою

Після загибелі нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія Центральна виборча комісія оголосила новою обраною депутаткою Тетяну Чорновол.

Наразі Чорновол служить у війську, з 24 лютого 2022 року вона воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Санкції проти РФ

Європейська комісія 19 вересня схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження запропонували ввести проти 118 суден тіньового флоту РФ.

Також обмеження стосуватимуться великих енергетичних компаній «Роснафта» і «Газпромнафта» — для них повністю заборонять операції в ЄС.

Крім того, ЄС планує прискорити відмову від російського скрапленого природного газу до 1 січня 2027 року.

Обмеження планують ввести проти низки банків у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції. Зокрема, мова про російську платіжну систему «Мир».

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня підписав укази про три нових пакети санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили пропагандисти, люди, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, та підозрювані в дестабілізації Молдови в інтересах Москви.

Російські МіГ-31 в Естонії

Три російських винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу зайшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через це уряд Естонії ініціював консультації з НАТО за статтею 4.

Через це Естонія вперше за 34 роки скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Визнання Палестини

Велика Британія, Канада й Австралія 21 вересня оголосили про визнання незалежності Палестини.

Ізраїль це рішення розкритикував, заявивши, що воно «не сприяє миру, а навпаки — ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси досягти мирного врегулювання в майбутньому».