Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила прессекретарка Єврокомісії Паула Піньо.
«Ми можемо підтвердити, що Комісія схвалила новий 19-й пакет санкцій проти Росії», — сказала вона.
За її словами, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн зробить заяву про це разом з головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас пізніше сьогодні.
Агентство Bloomberg раніше писало, що новий пакет санкцій передбачатиме:
- обмеження для російських тіньових суден;
- обмеження для російських нафтотрейдерів у третіх країнах;
- заборону на перестрахування російських танкерів;
- обмеження проти великих російських нафтових компаній, зокрема «Роснафта» та «Лукойл»;
- заборону на експорт товарів і хімікатів, що використовують у військовій промисловості РФ, і торговельні обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських, які постачають ці товари;
- обмеження на візи, на порти, що мають справу з підсанкційними тіньовими суднами;
- санкції проти штучного інтелекту, що має військове значення.
Крім того, за даними видання, ЄС вперше введе санкції проти Казахстану, щоб унеможливити поставку деяких товарів, які використовують у виробництві російської зброї.
Також Reuters і Bloomberg писали, що до цього пакета можуть потрапити обмеження щодо російського скрапленого газу.
- Євросоюз 18 липня ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного і банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила, що це необхідно.