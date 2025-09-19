Медіа: ЄС шукає способи швидше відмовитись від російського СПГ, після тиску з боку США

Європейський Союз планує пришвидшити відмову від російського скрапленого природного газу. Заборона може зʼявитись в новому 19-му пакеті санкцій.

Про це пишуть Reuters і Bloomberg з посиланням на джерела.

Зараз ЄС розглядає повну відмову від російської нафти й газу як частину розриву енергетичних відносин із Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Йдеться про план RePowerEU, який передбачає відмову від російського газу до кінця 2027 року.

Але якщо країни ЄС погодяться на санкції щодо СПГ, то нові обмеження можуть набути чинності значно швидше.

Водночас включення зобовʼязань щодо зрідженого газу в пакет санкцій ЄС вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів. Для чинної пропозиції в RePowerEU достатньо кваліфікованої більшості.

Тож паралельно ЄС розглядає можливість прискорити відмову від імпорту російського СПГ, внісши поправки до плану RePowerEU.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу прискорити скорочення імпорту російського палива і чинила тиск на союзників, щоб вони ввели мита до 100% для Індії та Китаю за купівлю російськї нафти. Багато країн ЄС не хочуть вводити мита проти Індії та Китаю, тому ЄК зосереджує свою увагу на російському СПГ.