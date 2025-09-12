FT: США тиснутимуть на країни G7, аби ті підвищили мита для Індії та Китаю за купівлю російської нафти

США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті різко підвищили тарифи проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти — так Штати намагаються змусити Москву піти на мирні переговори з Україною.

Про це виданню Financial Times повідомили чотири джерела.

Сьогодні міністри фінансів «Великої сімки» обговорять пропозицію США щодо нового пакета заходів. Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп закликав ЄС запровадити тарифи на рівні до 100% проти Китаю та Індії, а тепер розширює тиск, залучаючи й союзників по G7.

«Китайські та індійські закупівлі російської нафти фінансують путінську воєнну машину й подовжують безглузде вбивство українського народу. На початку тижня ми чітко дали зрозуміти нашим союзникам у ЄС, що якщо вони справді хочуть покласти край війні у власному дворі, їм слід приєднатися до нас і запровадити дієві тарифи, які буде скасовано в день завершення війни», — заявив представник Міністерства фінансів США.

Представник відмовився назвати точні цифри запланованих тарифів, але, за словами джерел FT, США запропонували від 50% до 100%.

Як зазначає медіа, посадовці ЄС усвідомлюють, що запровадження таких високих тарифів проти двох ключових торговельних партнерів буде складним через економічні наслідки та ймовірні заходи у відповідь з боку Пекіну. Блок розраховує найближчими тижнями укласти торговельну угоду з Нью-Делі.

Але в Брюсселі сподіваються переконати США, що можна досягти схожого ефекту іншими заходами — наприклад, суворішими санкціями проти російських енергетичних компаній і перенесенням із 2027 року на більш ранній термін дати, коли країни-члени повинні припинити купувати російську нафту й газ.

Це, як сказали троє європейських посадовців, вимагатиме від Трампа тиску на Угорщину та Словаччину — дві країни з проросійськими лідерами, які й далі купують російську нафту трубопроводом і раніше блокували жорсткіші санкції ЄС.