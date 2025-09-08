ЄС готує нові санкції проти Росії: Bloomberg розповів, які галузі постраждають найбільше

Європейський Союз готується запровадити нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній. Обмеження плануються у рамках 19-го пакету санкцій ЄС проти країни-агресорки.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Новий пакет санкцій передбачатиме:
- обмеження для російських тіньових суден;
- обмеження для російський нафтотрейдерів у третіх країнах;
- заборону на перестрахування російських танкерів;
- обмеження проти великих російських нафтових компаній, зокрема «Роснефть» та «Лукойл»;
- заборону на експорт товарів і хімікатів, що використовують у військовій промисловості РФ, та торговельні обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських, які постачають ці товари;
- обмеження на візи, на порти, що мають справу з підсанкційними тіньовими суднами;
- санкції проти штучного інтелекту, що має військове значення.
Крім того, за даними видання, ЄС вперше розгляне санкції проти Казахстану, щоб унеможливити поставку деяких товарів, які використовують у виробництві російської зброї.
Очікується, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено найближчим часом. Ба більше, делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтону для переговорів про спільні дії.
- Євросоюз 18 липня ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного і банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила, що це необхідно.