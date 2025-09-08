ЄС готує нові санкції проти Росії: Bloomberg розповів, які галузі постраждають найбільше

Європейський Союз готується запровадити нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній. Обмеження плануються у рамках 19-го пакету санкцій ЄС проти країни-агресорки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Новий пакет санкцій передбачатиме:

обмеження для російських тіньових суден;

обмеження для російський нафтотрейдерів у третіх країнах;

заборону на перестрахування російських танкерів;

обмеження проти великих російських нафтових компаній, зокрема «Роснефть» та «Лукойл»;

заборону на експорт товарів і хімікатів, що використовують у військовій промисловості РФ, та торговельні обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських, які постачають ці товари;

обмеження на візи, на порти, що мають справу з підсанкційними тіньовими суднами;

санкції проти штучного інтелекту, що має військове значення.

Крім того, за даними видання, ЄС вперше розгляне санкції проти Казахстану, щоб унеможливити поставку деяких товарів, які використовують у виробництві російської зброї.

Очікується, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено найближчим часом. Ба більше, делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтону для переговорів про спільні дії.