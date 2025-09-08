Новини

ЄС готує нові санкції проти Росії: Bloomberg розповів, які галузі постраждають найбільше

Автор:
Соня Бакун
Дата:

Європейський Союз готується запровадити нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній. Обмеження плануються у рамках 19-го пакету санкцій ЄС проти країни-агресорки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Новий пакет санкцій передбачатиме:

  • обмеження для російських тіньових суден;
  • обмеження для російський нафтотрейдерів у третіх країнах;
  • заборону на перестрахування російських танкерів;
  • обмеження проти великих російських нафтових компаній, зокрема «Роснефть» та «Лукойл»;
  • заборону на експорт товарів і хімікатів, що використовують у військовій промисловості РФ, та торговельні обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських, які постачають ці товари;
  • обмеження на візи, на порти, що мають справу з підсанкційними тіньовими суднами;
  • санкції проти штучного інтелекту, що має військове значення.

Крім того, за даними видання, ЄС вперше розгляне санкції проти Казахстану, щоб унеможливити поставку деяких товарів, які використовують у виробництві російської зброї.

Очікується, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено найближчим часом. Ба більше, делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтону для переговорів про спільні дії.

  • Євросоюз 18 липня ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного і банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила, що це необхідно.