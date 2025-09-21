Ізраїль розкритикував визнання Палестини Британією, Канадою та Австралією й заговорив про анексію Західного берега

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало визнання Великою Британією, Канадою та Австралією Держави Палестина.

Відповідну заяву опублікували в соцмережах відомства.

Там заявили, що це рішення «не сприяє миру, а навпаки — ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси досягти мирного врегулювання в майбутньому.

«Ця декларація не лише винагороджує найбільшу масову різанину євреїв після Голокосту, здійснену терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю та діє в цьому напрямку, але й закріплює підтримку, яку має ХАМАС», — переконані в МЗС Ізраїлю.

Дипломати додали, що такий крок суперечить усій логіці переговорів і досягненню компромісу між двома сторонами та віддаляє бажаний мир.

«Палестинська автономія не виконала жодної з вимог і зобов’язань: вона не припинила ані підбурювання, ані політики «плати за вбивства», не вжила необхідних заходів для боротьби з тероризмом — що підтверджують виявлені ракети і снаряди поблизу Рамалли минулого тижня. Палестинська автономія є частиною проблеми, а не частиною рішення», — вважають у відомстві.

У МЗС підсумували: Ізраїль не прийме жодних «відірваних від реальності й вигаданих текстів», де його намагаються змусити погодитися на кордони, які він не зможе захистити.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір оголосив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів порушить питання анексії Західного берега у відповідь на рішення Британії, Канади та Австралії.

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. Трохи пізніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна теж визнає Палестину у вересні. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

Франція і ще 14 країн 30 липня підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина». Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними й такими, що грають на руку терористам.