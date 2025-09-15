Кабмін схвалив проєкт Держбюджету-2026 та передає до Ради. Пріоритет держбюджету — безпека, оборона, соціальна стійкість.

Про це повідомила пані премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Видатки у 2026 році становитимуть — 4,8 трлн грн (порівняно з 2025 роком на 415 млрд грн більше).

Доходи — 2,83 трлн грн (порівняно з 2025 роком на 446,8 млрд грн більше).

Дефіцит — до 18,4% ВВП (на 3,9 п.п. менше, ніж у 2025 році).

Зовнішнє фінансування — 2,08 трлн грн.

На оборону заклали 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. На виробництво зброї — щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Підтримка інших сфер включатиме:

Освіта — 265,4 млрд грн (на 66,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Мова про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026 та ще на 20% з 1 вересня 2026. Також йдеться про безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1 — 11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026. Крім того, в держбюлдет уряд заклав підвищення стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.

Наука — 19,9 млрд грн (на 5,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Ця сума включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ. Також мова про розробки на замовлення бізнесу та створення центрів оборонних досліджень.

Охорона здоров’я — 258 млрд грн (на 38 млрд грн більше, ніж у 2025 році). В цю суму заклали збільшення зарплат до 35 тисяч гривень для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року). Держбюджет цієї сфери також включає безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб.

Крім того, уряд хоче запровадити Чекап 40+ — заклали 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років, щоб вони мали змогу пройти комплексний скринінг здоровʼя. Насамперед мова перевірку на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Пенсійне забезпечення — 1 трлн 27 млрд грн (на 123,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера — 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Йдеться про допомогу ВПО, підтримка людей з інвалідністю та протезування, єЯсла, «Пакунок школяра».

Також з’явиться новий напрям — підтримка демографії. На це передбачили 24,5 млрд грн: допологова допомога, одноразові виплати при народженні дитини та допомога з догляду за дитиною до року.

Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві — 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн більше, ніж у 2025 році). В цю суму заклали компенсацію на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів. Також йдеться про Додаткові 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Підтримка бізнесу — 41,5 млрд грн. Доступні кредити «5-7-9%», жило для українців за програмою «єОселя», індустріальні парки та інші ініціативи з грантами і підтримкою українських виробників. У 2026 триватиме програма Brave1 для розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс — 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році). У наступному році триватиме програма грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою «5-7-9%», 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Культура — 15,8 млрд грн (на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025 році). Включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

Принцип: українське для українців і про Україну для світу.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України — 45,9 млрд грн (на 12,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році).

Новина доповнюється...