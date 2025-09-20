Джерела: Дрони СБУ та ССО зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії

Дрони Служби безпеки та Сил спеціальних операцій зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.
У ніч проти 20 вересня далекобійні безпілотники атакували низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу «Куйбишев — Тихорецьк», які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійська.
У результаті виниекли пожежі на станціях «Зензеватка», «Совхозная-2», а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції «Самара». Унаслідок атаки станції зупинили роботу та перекачування нафти.
Цієї ж ночі Сили оборони атакували ще три енергетичні обʼєкти в Росії — Саратовський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, а також лінійно-виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара».
- Останніми місяцями Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.