Reuters підрахувало, скільки потужностей нафтопереробки втратила РФ після українських атак

Українські атаки дронами по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.

Це підрахувало агентство Reuters.

За словами старшого наукового співробітника Carnegie Russia Eurasia Center і колишнього топменеджера «Газпром нафти» Сергія Вакуленка, уражені НПЗ втратили лише частину потужностей, але навіть це може створити проблеми з внутрішніми поставками пального.

За останній місяць Україна атакувала Волгоградський НПЗ «Лукойл», Рязанський НПЗ «Роснафти», Новошахтинський НПЗ та ще низку підприємств у Ростовській, Самарській, Саратовській областях і Краснодарському краї.

Атаки порушили роботу російських НПЗ та експорт нафти, спричинили дефіцит бензину в окремих регіонах Росії. Удари припали на період пікового попиту на бензин у Росії з боку туристів та аграріїв.

Reuters пише, що ще до масованих атак, у липні, Росія обмежила експорт бензину через різке зростання внутрішнього попиту. Так виник дефіцит пального на частині окупованих українських територій, у південних регіонах Росії та навіть на Далекому Сході. Водії змушені були переходити на дорожчі марки палива через нестачу звичного А-95. Наприклад, у Владивостоці журналіст Reuters зафіксував довгі черги автомобілів на заправках. Місцева влада пояснила це сезонним напливом туристів.