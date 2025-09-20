Зеленський ввів нові санкції проти РФ. Під обмеженням — пропагандисти та люди, відповідальні за дестабілізацію Молдови (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня підписав укази про три нові пакети санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Оновлено о 19:00. На сайті Офісу президента опублікували три укази про санкції: № 694/2025, № 695/2025, № 696/2025.

У першому списку шестеро людей, які беруть участь у пропагаді проти України. Це:

російський письменник і блогер Олександр Дюков;

перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Андрій Кікоть;

український підприємець, голова наглядової ради та колишній власник Дельта Банку Микола Лагун;

блогерка, російська громадська діячка, виконавча директорка Національного центру допомоги дітям Катерина Мізуліна;

проросійський блогер Олександр Роджерс;

блогер Всеволод Філімоненко.

Другий пакет передбачає санкції проти 66 людей та 13 компаній, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії.

Це, зокрема, «Комітет сімей воїнів Вітчизни Республіки Крим», «Чорноморське козаче військо», ТОВ «Автоматизація.ПРО», «Гарант-Крим» та інші.

Третій пакет обмежень стосується 11 людей, яких підозрюють у дестабілізації Молдови в інтересах Москви. Серед них — депутат парламенту Молдови Васіле Боля, очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул та заступник міністра закордонних справ невизнаного Придністровʼя Ігор Шорніков.