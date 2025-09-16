В Україні планують підняти мінімальну зарплату — зросте й зарплата для бронювання працівників

Кабінет міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік пропонує підвищити мінімальну зарплату. Це означає, що зросте і показник середньої зарплати, за якої можливе бронювання працівників на підприємствах.
Про це йдеться у законопроєкті № 14000.
Мінімальну зарплату пропонується збільшити з 8 тисяч гривень до 8 647 гривень.
Зараз передбачається, що підприємства можуть бронювати співробітників, якщо середня зарплата на них становить не менше 2,5 мінімалки — тобто 20 тисяч гривень.
Якщо ж мінімальну зарплату піднімуть до 8 647 гривень, то для бронювання середня зарплата має становити щонайменше 21 617,5 гривні.
- Кабмін схвалив проєкт держбюджету 15 вересня, документ передали на розгляд Верховній Раді. Він пропонує затвердити наступні показники: видатки — 4,8 трильйона гривень, доходи — 2,83 трильйона гривень, дефіцит — до 18,4% ВВП, зовнішнє фінансування — 2,08 трильйона гривень.