В Україні планують підняти мінімальну зарплату — зросте й зарплата для бронювання працівників

Кабінет міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік пропонує підвищити мінімальну зарплату. Це означає, що зросте і показник середньої зарплати, за якої можливе бронювання працівників на підприємствах.

Про це йдеться у законопроєкті № 14000.

Мінімальну зарплату пропонується збільшити з 8 тисяч гривень до 8 647 гривень.

Зараз передбачається, що підприємства можуть бронювати співробітників, якщо середня зарплата на них становить не менше 2,5 мінімалки — тобто 20 тисяч гривень.

Якщо ж мінімальну зарплату піднімуть до 8 647 гривень, то для бронювання середня зарплата має становити щонайменше 21 617,5 гривні.