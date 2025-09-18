Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.

Про це повідомила пресслужба комісії.

Таке рішення ЦВК ухвалила після того, як отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Парубія, вбитого у Львові 30 серпня.

Виборчий кодекс передбачає, що місце Парубія у Верховній Раді має обійняти наступний кандидат у виборчому списку політичної партії. Наступною у виборчому списку політичної «Європейської солідарності» є Тетяна Чорновол — відома журналістка, активістка та колишня народна депутатка.

Facebook / Тетяна Чорновол

Наразі Чорновол служить у війську, з 24 лютого 2022 року вона воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Чорновол уже була депутаткою під час VIII скликання Ради. Тоді вона пройшла за списками партії «Народний фронт».