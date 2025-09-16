Reuters: Адміністрація Трампа вперше затвердила пакети зброї для України за механізмом PURL

Адміністрація президента США Дональда Трампа вперше затвердила пакети військової допомоги Україні за новим механізмом PURL, де поставки американської зброї фінансуватимуть країни НАТО. Їх можуть незабаром відправити.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, які знайомі з ситуацією.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі затвердив дві поставки на суму $500 мільйонів за новим механізмом PURL.

Що відомо про ініціативу PURL

PURL — це новий механізм, створений представниками США і НАТО для допомоги Україні зброєю.

За системою PURL Україна готує список пріоритетних вимог, куди вноситься зброя, що найбільш необхідна на фронті зараз. Союзники НАТО купують американську зброю або жертвують свою, якщо вона є в арсеналах.

Новий механізм забезпечить швидке постачання західних озброєнь українському війську.

Завдяки PURL країни-союзниці НАТО вже закупили зброї для боротьби з росіянами на $2 мільярди. До ініціативи вже долучилися:

Нідерланди — перша країна, яка профінансувала пакет на €500 мільйонів;

Данія, Норвегія і Швеція разом внесли ще $500 мільйонів;

Німеччина анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів.

До ініціативи також долучивсяЛюксембург. Премʼєр-міністр країни заявив, що пакети озброєння для України коштують по $500 мільйонів кожен, тому Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель. Латвія у 2025 році на цю ініціативу виділить €5 мільйонів.

За такою схемою західні партнери сподіваються надати Україні військової допомоги загалом на $10 мільярдів.