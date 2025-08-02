Reuters: США і НАТО працюють над новою схемою постачання зброї Україні — вона дозволить прискорити процес

США та НАТО розробляють новий підхід до постачання зброї Україні, використовуючи кошти країн НАТО для купівлі або передачі американського озброєння.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Оновлена трансатлантична співпраця в питанні України пов’язана з тим, що президент США Дональд Трамп висловлює невдоволення через триваючі атаки Москви.

За словами джерел, країни НАТО, Україна та США розробляють новий механізм, який має на меті постачати американську зброю зі списку першочергових потреб України — PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Україна визначатиме пріоритетні потреби на суми приблизно по $500 мільйонів, після чого союзники по НАТО під координацією генсека Марка Рютте узгоджуватимуть, хто з них оплатить або передасть ті чи інші позиції.

За словами європейського посадовця, союзники сподіваються надати Україні озброєння на $10 мільярдів. Він зазначив, що точні терміни поки що незрозумілі.

Старший військовий представник НАТО анонімно назвав цю ініціативу «добровільною, але координованою НАТО, в якій всі союзники заохочуються до участі». У межах схеми передбачено спеціальний рахунок НАТО, куди можна вносити кошти на придбання зброї для України, з подальшим затвердженням використання коштів головнокомандувачем Альянсу.

Як пояснив Reuters американський співрозмовник, цей механізм дозволяє фактично обійти тривалі процедури продажу зброї США для поповнення власних запасів. Але при цьому країна НАТО повинна буде заздалегідь сплатити США за прискорене поповнення запасів.

Два джерела розповіли, що щонайменше одна партія зброї для України наразі перебуває на етапі переговорів у межах нової схеми, але поки невідомо, чи перерахували вже кошти.