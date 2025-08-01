У Сенаті США запропонували новий пакет допомоги Україні на понад $50 млрд

У Сенаті США розробили новий законопроєкт про підтримку України, що передбачає $54,6 мільярда протягом наступних двох років. Близько третини допомоги планують фінансувати за кошт конфіскованих російських активів і продажу зброї європейським країнам.

Про це пишуть New York Times, Reuters, Axios.

На сайті комітету з міжнародних відносин Сенату США йдеться що авторками законопроєкту стали сенаторки Джин Шахін від Демократичної партії та Ліза Меркавскі від Республіканської партії.

У законопроєкті також йдеться про те, що Україна отримає $30 мільярдів безпекової допомоги протягом наступних двох фінансових років.

Там також пропонують розширити до $6 мільярдів перелік зброї, яку Дональд Трамп зможе передавати Україні напряму зі складів армії США без згоди Конгресу — в межах президентських повноважень.

У пакеті передбачені гроші на поповнення американських запасів зброї та закупівлю нової — замість тієї, яку вже передали Україні. Ще одна пропозиція — відновити робочу групу з пошуку активів російських олігархів. Її закрили в лютому 2025-го за адміністрації Трампа.

Крім того, Трампа хочуть зобовʼязати або одразу почати процес конфіскації заморожених російських активів, або принаймні представити план, як отримати з них прибуток — наприклад, через інвестиції чи податки. Ці гроші також мають піти на підтримку України.