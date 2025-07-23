У США дозволили продати Україні ракетні комплекси HAWK і бойові машини піхоти Bradley

Державний департамент США схвалив рішення продати Україні ракетні комплекси HAWK Phase III на $172 мільйони та бойові машини піхоти Bradley на $150 мільйонів.

Про це йдеться в цьому й наступному пресрелізах Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Ці суми включають і продаж технічного обладнання для обслуговування й ремонту військової техніки.

Київ робив запит на купівлю обладнання і послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley та навчання українських військових. Усе це оцінили в $150 мільйонів. Один з головних підрядників — британська компанія BAE Systems, що працює у сфері оборонної та безпекової промисловості. Усі роботи стосовно виконуватимуться в Європі.

Також Україна запросила придбання товарів і послуг, повʼязаних з ракетною системою HAWK: вантажівки, запчастини, ремонт вогневих установок, набори інструментів, випробувальне і допоміжне обладнання, технічну підтримку, елементи логістики та програмної підтримки. Загальна вартість програми становить $172 мільйони. Один з головних підрядників — грецька компанія Sielman Corporation, яка спеціалізується на розробці й виробництві військових запчастин та обслуговуванні військової техніки.

Ці продажі ще мають пройти остаточне погодження. Їх можуть скорегувати до бюджету та потреб України. В Управлінні воєнного співробітництва Міністерства оборони наголосили, що ці угоди не вплинуть на обороноздатність самих США.