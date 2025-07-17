Україна та США обговорюють «мегаугоду» про торгівлю зброєю

Президент США Дональд Трамп і український президент Володимир Зеленський розглядають можливість укладення «мегаугоди», за якою США купуватимуть бойові безпілотники, випробувані в Україні, в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь.
Про це Зеленський розповів в інтервʼю New York Post.
Він зазначив, що його останні переговори з Трампом стосувалися проривної угоди, яка передбачає взаємну підтримку у сфері авіаційних технологій: Київ запропонував поділитися всім, що дізнався про сучасну війну за три роки агресії РФ.
Ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки, адже, за словами посадовців і експертів з безпілотників, американські технології значно відстають від російських і китайських, а солдати США недостатньо підготовлені для використання або протидії типам БпЛА, які створюють їхні противники.
«Американському народу потрібні ці технології, вони мають бути у вашому арсеналі. Я вважаю, що це справді мегаугода, як то кажуть, виграш для обох сторін», — сказав Зеленський.
- Міністерство оборони США повідомило Швейцарію, що поставки систем протиповітряної оборони Patriot переорієнтують для підтримки України.