США повідомили Швейцарію про затримку поставок систем Patriot. Їх відправлять Україні

Міністерство оборони США повідомило Швейцарію, що поставки систем протиповітряної оборони Patriot перорієнтують для підтримки України. Швейцарія отримає замовлені партії пізніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє Міністерство оборони Швейцарії.

У 2022 році Швейцарія замовила пʼять систем Patriot. Поставки мали розпочатися у 2027 році та завершитися у 2028 році.

Наразі незрозуміло, на яку кількість систем це вплине і чи вплине це також на поставку ракет до них. Також неможливо зробити жодних заяв щодо точних термінів та будь-яких подальших наслідків для Швейцарії.

Минулого року США повідомили Швейцарію, що версія керованих ракет PAC-3 MSE для Patriot, яку парламент схвалив у 2023 році після замовлення систем озброєння, буде доставлена до Швейцарії пізніше запланованого терміну, оскільки їх відправлять до України.

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.

Трамп каже, що за пропозицією НАТО США звернуться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет». Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично протягом кількох днів». За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Трамп 14 липня також пригрозив «жорсткими тарифами» РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Раніше президент США вже погрожував Росії санкціями, проте жодного разу їх не вводив.

Ще кілька днів тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна не зможе надати Україні більше американських систем протиповітряної оборони Patriot. У Німеччини їх 6. Водночас Берлін казав про готовність купити у США для України дві системи Patriot — цей варіант обговорювали з американською стороною.

Газета The Washington Post із посиланням на високопосадовця Білого дому писала, що Німеччина надішле Україні батареї ППО Patriot, а взамін купить такі ж у США.

Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін і Вашингтон ухвалять рішення про передачу двох американських систем ППО Patriot Києву «протягом кількох днів або тижнів».