Німеччина закупить у США дві системи Patriot для України, підтвердив міністр оборони ФРН

Берлін і Вашингтон ухвалять рішення про передачу двох американських систем ППО Patriot Києву «протягом кількох днів або тижнів».

Про це 14 липня заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з очільником Пентагону Пітом Гегсетом, передає Reuters.

Посадовці ще узгоджуватимуть деталі, зокрема щодо кількості пускових установок і ракет, які ввійдуть до пакета. Після укладення угоди першу систему Patriot можна буде відправити Києву вже за кілька місяців, припускає Пісторіус. Він відмовився коментувати, чи йшлося на перемовинах також про наступальне озброєння для України.

Як пише Reuters, німецького міністра тепло зустріли у Вашингтоні. На думку журналістів, це свідчить про нову роль ФРН як одного з ключових учасників найбільшого нарощування сил НАТО з часів Холодної війни, після десятиліть відставання у сфері оборонних витрат.

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.

Трамп каже, що за пропозицією НАТО США звернуться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет». Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично протягом кількох днів». За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Трамп 14 липня також пригрозив «жорсткими тарифами» для РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Раніше президент США вже погрожував Росії санкціями, проте жодного разу їх не вводив.