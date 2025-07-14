«Ми точно не можемо передати більше». Міністр оборони Німеччини прокоментував передачу Patriot Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна не зможе надати Україні більше американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це посадовець розповів Financial Times.

За словами Пісторіуса, дві системи озброєння держава надала Польщі, а щонайменше одна постійно недоступна через обслуговування або навчання. Відомо, що ФРН уже передала Києву три з 12 своїх систем Patriot.

«У Німеччині залишилося лише шість. Це справді занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо передати більше», — сказав очільник Міноборони Німеччини.

Він додав, що обговорить з головою Пентагону Пітом Гегсетом пропозицію, яку німецький посадовець зробив минулого місяця: дозволити Берліну придбати два комплекси Patriot у США, щоб передати їх Києву.

Німеччина не надаватиме Україні свої далекобійні ракети Taurus, підкреслює Пісторіус, попри нову хвилю російських атак і повторне прохання української сторони.

Patriot для України

Ще 10 квітня Зеленський заявив, що Україна передала США великий перелік озброєнь, яке вона готова придбати. Зокрема, йшлося про передачу не менше ніж 10 зенітних ракетних комплексів Patriot. На брифінгу 17 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 комплексів Patriot, і Трамп пообіцяв, що США над цим працюватимуть. Відтоді суттєвих зрушень у цьому питанні не було.

Президент США 25 червня, відповідаючи на запитання української журналістки про поставку Patriot для України, сказав: «Я хочу, щоб ми могли їх надати».

«Вони хочуть отримати ракети протиповітряної оборони Patriot, і ми подивимось, чи зможемо зробити частину з них доступною. Вони потрібні й нам. Ми постачали їх Ізраїлю. І вони дуже ефективні — на 100%. Звісно, вони [українці] теж хочуть їх отримати. Я бачу, що це вас дуже засмучує. Я хочу, щоб ми могли їх надати», — сказав Трамп.

Axios 8 липня написало, що Трамп під час останньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot та допомогти знайти інші способи постачання зброї.

Наступного дня, 9 липня, двоє посадовців анонімно повідомили виданню The Wall Street Journal, що Трамп розмірковує над тим, щоб відправити в Україну ще одну систему протиповітряної оборони Patriot після того, як нещодавно пообіцяв посилити оборону Києва від російських атак.

Водночас посадовці вивчають можливість залучити інші країни до постачання Patriot для Києва. Axios також писав, що Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні.

На пресконференції 10 липня Зеленський заявив, що Берлін готовий оплатити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для України.