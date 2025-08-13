Німеччина витратить $500 млн на допомогу Україні — це вже третій такий пакет допомоги в рамках нової схеми НАТО

Німеччина витратить $500 мільйонів на пакет допомоги Україні за ініціативи НАТО. Це вже третій пакет допомоги, який оплачують країни альянсу, в рамках поставок зброї із США за новою ініціативою НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL).

Про це йдеться в заяві НАТО.

У цей пакет увійде військове обладнання та боєприпаси.

«Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет», — заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Що передувало

Агенство Reuters 2 серпня написало про те, що США та НАТО розробляють новий підхід до постачання зброї Україні, використовуючи кошти країн НАТО для купівлі або передачі американського озброєння. Новий механізм має на меті постачати американську зброю зі списку першочергових потреб України — PURL (Priority Ukraine Requirements List). Україна визначатиме пріоритетні потреби на суми приблизно по $500 мільйонів, після чого союзники по НАТО під координацією генсека Марка Рютте узгоджуватимуть, хто з них оплатить або передасть ті чи інші позиції.

Нідерланди та група скандинавських країн — Данія, Норвегія, Швеція — вже зобов’язалися профінансувати перші два пакети, кожен з яких також коштує близько $500 мільйонів. Німеччина профінансує третій такий пакет.