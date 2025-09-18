Сили спеціальних операцій атакували Волгоградський НПЗ

Сили спеціальних операцій у ніч проти 18 вересня атакували Волгоградський нафтопереробний завод.
Про це повідомили ССО в соцмережах.
Атака призвела до зупинки роботи заводу.
Волгоградський НПЗ залучений до забезпечення потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ.
Щорічний обсяг переробки складає 15,7 млн т, що становить 5,6% від усієї переробки нафти в РФ.
- Останніми місяцями Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.