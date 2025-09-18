Сили спеціальних операцій атакували Волгоградський НПЗ

Сили спеціальних операцій у ніч проти 18 вересня атакували Волгоградський нафтопереробний завод.

Про це повідомили ССО в соцмережах.

Атака призвела до зупинки роботи заводу.

Волгоградський НПЗ залучений до забезпечення потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ.

Щорічний обсяг переробки складає 15,7 млн т, що становить 5,6% від усієї переробки нафти в РФ.