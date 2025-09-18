Новини

Джерела: Дрони СБУ атакували один з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Дрони Служби безпеки України вдарили по одному з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів «Газпром Нафтохім Салават».

Про це повідомили джерела «Бабеля» у спецслужбі.

Завод розташований у Башкортостані — за 1 400 км від України.

БпЛА поцілили по установці ЕЛОУ-АВТ-4 — ключовому обʼєкту заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

На території заводу фіксують сильну пожежу, підіймається чорний стовп диму.

  • Останніми місяцями Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
  • Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.