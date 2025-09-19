Таліби заборонили в університетах сотні книг, присвячених правам людей, фемінізму та західній історії

Уряд Талібану заборонив для використання в університетській навчальній системі Афганістану 679 підручників, які «порушують принципи шаріату». Це книги про права людей, праці з фемінізму та історії.
Про це пишуть BBC та Independent.
Список заборонених видань на 50 сторінок поширили в університетах, їх треба замінити навчальними матеріалами, які «не суперечать ісламу». Заборона набула чинності 28 серпня.
Список заборонених підручників охоплює всі факультети й напрями навчання, включно з теологією та медициною.
Майже половина книг з переліку (310) написані іранськими авторами або були опубліковані в Ірані. Один із членів комітету з рецензування книг повідомив BBC, що рішення ухвалили, щоб «запобігти проникненню іранського контенту» через навчальну програму.
Університетам також наказали більше не викладати 18 дисциплін. Під заборону, зокрема, потрапили курси з афганського конституційного права, ісламських політичних рухів, належного управління, виборчих систем, політичної системи Афганістану, гендеру та розвитку, прав людини та демократії, глобалізації та розвитку, історії релігії, сексуальних домагань, ролі жінок у публічних комунікаціях, а також модулі з тем, повʼязаних з філософією та жіночими дослідженнями.
Серед заборонених книг і предметів в афганських університетах найбільше уваги приділяють працям, що стосуються прав жінок, західної історії та філософії, а також прав людини. Із 679 заборонених книг 140 написали жінки, наприклад, це підручник «Безпека в хімічній лабораторії».
Також під заборону потрапили курси на кшталт новітньої європейської історії, історії США.
Джерела в Кабулі повідомили Independent, що заборона такої великої кількості підручників і довідників паралізує вищі навчальні заклади країни, яким тепер доведеться спрямовувати свої ресурси на пошук і заміну. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що альтернатив деяким основоположним працям просто не існує.
Раніше Міністерство інформації та культури «Талібану» конфіскувало сотні книг з бібліотек та книжкових магазинів у великих містах, таких як Кабул і Герат. Ці книги, що охоплювали такі теми, як права жінок, демократія, релігія, історія, філософія та мистецтво, були заборонені до друку, продажу та споживання.
- Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово вводити численні обмеження. В основному вони стосуються жінок. Зокрема, «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах та в середній школі, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.
- У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою. Крім того, в Афганістані заборонили встановлювати вікна в будинках, які б виходили на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо.
- У березні 2024 року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.