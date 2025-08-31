Вбивство Парубія, атака РФ на Київ і дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років. Головне за тиждень

Цього тижня однією з головних подій стало вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія у Львові. Росіяни масовано атакували Київ і вдарили по кораблю Військово-морських сил ЗСУ.

Тим часом уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану, а президент призначив нового посла України в США.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Це рішення стосується як громадян, що перебувають в Україні, так і тих, хто опинився за кордоном з різних причин.

Зміни запрацювали наступного дня після офіційної публікації постанови — 28 серпня.

Як пояснив президент Володимир Зеленський, ця ініціатива «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».

Вбивство Андрія Парубія

Колишнього голову Верховної Ради і чинного нардепа Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. У нього вистрілили 8 разів. У місті того ж дня оголосили спецоперацію «Сирена», правоохоронці почали розслідування вбивства.

Андрій Парубій / Facebook

Як розповів нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв, за пів року до вбивства Парубій просив надати йому державну охорону.

Правоохоронці розглядають різні версії, серед них і російський слід. Нині триває розслідування. Поховають політика 2 вересня у Львові.

Атака Росії на корабель ВМС України

28 серпня російська армія атакувала один з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Через це загинули двоє членів екіпажу, ще кілька військовослужбовців отримали поранення.

Тим часом російське Міноборони заявило, що в гирлі річки Дунай вони атакували розвідувальний корабель «Сімферополь» ВМС України.

Росіяни стверджують, що корабель затонув, але в Україні цю інформацію офіційно не підтвердили.

Wikimedia

Масований обстріл Києва

У ніч на 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував БпЛА типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

Загалом росіяни запустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету, зокрема «Кинджали» та «Іскандери». У столиці зафіксували два випадки прямого влучання ракети в житловий будинок. Влада Києва заявила про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксували у всіх районах міста в 33 місцях. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило підʼїзд пʼятиповерхівки.

Також під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.

Рятувальні роботи на місці удару РФ по будинку в Дарницькому районі тривали понад 30 годин. Загалом того дня загинули 25 людей, серед них четверо дітей. Десятки людей отримали поранення.

У ЄС засудили чергову російську атаку і викликали «на килим» посла РФ. Так само вчинили у Великій Британії. Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп «незадоволений, але й не здивований» атакою РФ на Київ.

США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг Starlink майже на $330 мільйонів

30 серпня Державний департамент США схвалив продаж Україні запчастин та іншого забезпечення до системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 мільйона.

Пакет передбачає надання таких не-MDE-послуг та обладнання: засекречені та незасекречені запасні частини, технічне обслуговування, засекречене та незасекречене програмне забезпечення й оновлення, засоби зв’язку та супутні аксесуари, обладнання для технічного обслуговування та інше.

Окремо Держдеп схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на загальну суму $150 мільйонів.

Вето президента Польщі на закон про допомогу українським біженцям

Кароль Навроцький 25 серпня наклав вето на законопроєкт про виплати і безкоштовне медобслуговування для безробітних українців. Він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі.

Законопроєкт передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до 4 березня 2026 року. Крім того, в ньому уточнили умови для виплати «800 плюс», щоб її могли отримувати й діти, які закінчили середню школу до досягнення 18-річчя та виконують обов’язок навчання, відвідуючи ЗВО або кваліфікаційні професійні курси.

Після цього міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що через вето Польща не зможе оплачувати роботу терміналів Starlink, які передала Україні. Але керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що вето президента Навроцького не залишить Україну без доступу до їх Starlink.

Призначення посла України в США

27 серпня президент Володимир Зеленський призначив новим послом України в США Ольгу Стефанішину.

З 2020 року вона була віцепремʼєркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. А у 2024 році також стала міністеркою юстиції та обіймала цю посаду до відставки уряду 16 липня. Із 17 липня цього року вона обіймала посаду уповноваженої президента з питань розвитку співробітництва зі США.