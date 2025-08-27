Уряд дозволив виїздити за кордон чоловікам віком до 22 років включно

Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову щодо дозволу чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

У документі зазначається, що перетинати кордон відтепер зможуть чоловіки віком до 22 років включно.

Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, тобто 28 серпня.

У Міністерстві внутрішніх справ дали роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років. Так, для перетину кордону чоловікам потрібно мати із собою:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.

Важливо, що нові правила не стосуються чоловіків, які обіймають визначені посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише в службове відрядження.

Що відомо про дозвіл на виїзд чоловікам

Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що доручив Кабміну підвищити вік для виїзду з України до 22 років. Президент тоді казав, що ця ініціатива «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».

Вже 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Також 25 серпня на сайті Ради зʼявився текст законопроєкту про дозвіл на виїзд чоловікам від 18 до 24 років. Запропонована зміна передбачає, що обмеження на виїзд не стосується призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в поточному та наступному роках через недосягнення віку призову.

Це означає, що обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.