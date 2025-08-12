Зеленський пропонує підвищити вік для можливості виїзду за кордон чоловікам. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду і військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.
«На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — зазначив президент.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
- Міністр оборони Рустем Умєров розповідав журналістам у червні, що Міністерство оборони не розглядає зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років.