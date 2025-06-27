Міноборони України не планує знижувати мобілізаційний вік

Міністерство оборони не розглядає зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років, водночас якість підготовки і боєздатність контрактників цього віку є максимально високою.

Про це журналістам повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондентка «Бабеля».

«Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії в боях. Ми побачили їх на полі бою — і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні», — зазначив Умєров.

Міністерство працює над тим, щоб вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які вирішують укласти контракт.

«Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту».

Зниження мобілізаційного віку

У США неодноразово висловлювалися щодо необхідності знизити мобілізаційний вік в Україні. Наприклад, колишній радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважав, що не існує жодної зброї, яка могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції.

Про те, що Україна має ухвалити «важкі рішення» стосовно подальшої мобілізації, казав і колишній державний секретар США Ентоні Блінкен.

Аналогічну думку висловлювали також представники адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, його радник з нацбезпеки Майк Волтц казав, що адміністрація Трампа хоче побачити «справжню стабілізацію фронту» і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років.

В Офісі президента України відповідали, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно.

Президент Володимир Зеленський на презентації внутрішнього Плану стійкості підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.

Контракт «18—24»

У лютому в Україні запустили контракт на рік для громадян 18—24 років. За контрактом можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби.

У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізовуватимуть після року служби. Ті, хто підписав контракт, матимуть право на низку пільг: вони не підпадають під мобілізацію впродовж 12 місяців після завершення контракту, матимуть змогу виїжджати за кордон. Це також безкоштовне навчання в університеті в межах державних квот, безкоштовний проїзд і комунальні пільги, медичне забезпечення, зокрема стоматологія та зубопротезування.